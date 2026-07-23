Психолог Изюменко отметила, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков довольно непросто

Клинический психолог, аддиктолог и основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в беседе с ИА НСН рассказала, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков бывает непросто. На первых этапах они часто умело скрывают свою зависимость.

По словам эксперта, заметить неладное можно по изменению поведения ребенка. Тревогу стоит бить, если подросток начинает вести асоциальный образ жизни, меняет круг общения, теряет вес, не спит и не ест. Однако, как подчеркнула Изюменко, такие изменения могут быть вызваны и другими причинами. Достоверно определить употребление психоактивных веществ можно только с помощью клинического анализа крови.

Психолог отметила, что для проведения анализа необходимо иметь косвенные признаки употребления. К ним относятся: проблемы с учебой, саботаж учебы, изменение компании, отсутствие сна и аппетита, а также увлечение компьютерными играми.

Между тем, как сообщают СМИ, среди подростков набирает обороты новый опасный тренд — молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остается одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.