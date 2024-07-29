Психолог Изюменко: 90% подростков курят вейпы

Вейпы — это первый переход запрета среди подростков. Сейчас их курят около 90% несовершеннолетних, рассказала клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, курение вейпов впоследствии может перейти в наркоманию. Запрещенные вещества разрушают мозг подростка за полтора-два года, а с избавлением от зависимости в России дела обстоят плохо.

Отмечается, что в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и других регионах специалисты зафиксировали резкий рост числа наркозависимых подростков.