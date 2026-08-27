Психолог из Челябинска Танаева призвала подготовить ребенка перед первым походом в класс

Практикующий семейный и подростковый психолог Наталья Танаева поделилась с ЕАН рекомендациями для родителей учеников. Она рассказала, как помочь детям адаптироваться к школе и снизить тревожность.

Перед первым походом в класс родителям следует заранее подготовить ребенка: объяснить, как будет проходить день, познакомить с учителем и показать обстановку класса, чтобы снизить тревогу от новой обстановки. Также необходимо заранее показать первокласснику расположение туалета, столовой и медицинского кабинета.

Психолог подчеркнула, что родителям важно поддерживать детей эмоционально и не выстраивать условную любовь, зависящую от школьных оценок. Она рекомендует записать ребенка на дополнительные занятия — например, спорт или творчество, — чтобы он мог развивать свои способности и иметь возможность «выгрузить» накопившиеся эмоции через физическую активность.

Для старшеклассников, особенно одиннадцатиклассников, подход должен быть иным. Танаева советует выстраивать доверительные отношения и быть готовыми при необходимости обратиться за помощью к специалистам, чтобы снизить тревожность перед экзаменами и поддержать ребенка морально.