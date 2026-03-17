Психолог Ивкина отметила, что воспитать у ребенка здоровое отношение к деньгам можно только на примере взрослых

Психолог Анастасия Ивкина в беседе с ИА НСН акцентировала внимание на важности баланса в контроле над финансовыми привычками детей. Она отметила, что не следует вводить слишком строгие ограничения на покупки, но при этом необходимо помогать детям отличать свои желания от тех, что навязаны маркетингом.

Ивкина предложила стратегию постепенного предоставления свободы в покупках: сначала покупки под родительским присмотром в офлайн-магазинах, затем совместные покупки онлайн и только после этого — самостоятельный доступ к маркетплейсам. Кроме того, она считает полезным объяснять детям, что за скидками и акциями могут стоять расходы, которые несут продавцы, производители или платформы для достижения своих целей.

Психолог также подчеркнула, что дети учатся на примере взрослых. Если в семье принято совершать покупки только из-за акций или бесконечно сравнивать цены, дети усваивают именно такую модель поведения. Формирование здорового отношения к деньгам начинается с честности родителей — способности признать свои импульсивные покупки и обсудить их с детьми.