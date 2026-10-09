Психолог Иванова сообщила, что при осенней хандре важно вернуть ощущение контроля

Осенняя хандра может быть связана с сокращением светового дня и нарушением привычных циркадных ритмов, рассказала «Петербургскому дневнику» клинический психолог Марина Иванова.

Иванова объяснила, что осеннюю хандру нельзя сводить только к снижению серотонина. По ее словам, осенью количество света уменьшается, и организму приходится адаптироваться к новым условиям, что снижает энергию, пишет радио Sputnik.

При подавленности стоит начать с небольших действий для возвращения контроля: короткой прогулки или бытовой задачи. Важно также следить за сном, питанием и ограничить алкоголь.

Иванова подчеркнула, что если подавленность длится дольше двух недель, нарушается сон или исчезает интерес к делам, нужно обратиться к специалисту. Срочная помощь необходима при мыслях о самоповреждении или невозможности встать с кровати.