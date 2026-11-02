Психолог Иванов объяснил снижение радости от покупок привыканием к комфорту

Покупки перестали вызывать прежний эмоциональный отклик из-за быстрой адаптации к комфорту и закрытия базовых потребностей. Об этом РИАМО рассказал психолог Никита Иванов.

Специалист отметил, что общество впервые живет в эпоху массового удовлетворения ключевых нужд, а не их дефицита. Если раньше приобретение автомобиля или стиральной машины становилось крупным событием и ощутимо меняло жизнь семьи, то сегодня речь чаще идет о замене хорошей вещи на еще более качественную.

По словам Иванова, такое состояние называют гедонической адаптацией. Это психологический механизм, при котором человек стремительно привыкает к хорошему уровню жизни и перестает ярко реагировать на новые приобретения.