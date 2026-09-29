Психолог Иванов объяснил, почему люди реже публикуют посты в соцсетях

Пользователи соцсетей стали реже публиковать новые посты, потому что хотят получать отклик от важных для себя людей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Никита Иванов.

Иванов объяснил, что в личных сообщениях человек понимает, кому адресован контент, и опирается на контекст общения, тогда как в публичном посте аудитория неопределенна, из-за чего пользователь чувствует себя скорее выступающим, чем собеседником, пишет RT.

При этом люди продолжают следить за знакомыми и потреблять новости, поэтому сохраняют аккаунты, даже переставая публиковать что-то новое.