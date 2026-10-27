Психолог Исупова назвала безделье полезным способом снятия стресса

В состоянии покоя мозг замедляется и переходит в режим восстановления, а тело отдыхает. Об этом сообщила психолог Лариса Исупова в беседе с «Лентой.ру» .

По словам специалиста, в современном мире человек круглосуточно находится в напряженном состоянии. В моменты истинного расслабления мозг замедляется, и в этот период отдыхает тело и улучшается настроение, пишет НСН.

Исупова добавила, что внешнее безделье не всегда означает внутренний покой. Если человек лежит на диване, но мысленно продолжает спорить с коллегами или ругает себя за лень, раздражение только усилится.

Когда уйти от беспокойных мыслей не получается, психолог советует переключиться на планирование приятных дел или помечтать. Это помогает глубоко расслабиться, задействовать внутренние ресурсы и сформировать устойчивость к стрессу.