Психолог Ищук: гиперопека и пандемия привели к повышенной тревожности зумеров

Медицинский психолог Александра Ищук назвала факторы, спровоцировавшие повышение уровня тревожности среди представителей поколения Z. Речь идет о рожденных в период с 1997 по 2012 год, сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, пандемия COVID-19 оставила след на психике зумеров, вызвав сокращение числа нейронов в мозгу. Длительная изоляция и неопределенность отрицательно сказались на состоянии нервной системы молодых людей, резюмировала Ищук.
Еще одной причиной тревожности специалист назвала гиперопеку со стороны родителей. Такое воспитание мешает нормальному развитию ребенка и ограничивает его самостоятельность, из-за чего у детей развивается страх перед принятием решений, подчеркнула психолог.
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