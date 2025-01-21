Психолог Ищук: гиперопека и пандемия привели к повышенной тревожности зумеров

Медицинский психолог Александра Ищук назвала факторы, спровоцировавшие повышение уровня тревожности среди представителей поколения Z. Речь идет о рожденных в период с 1997 по 2012 год, сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, пандемия COVID-19 оставила след на психике зумеров, вызвав сокращение числа нейронов в мозгу. Длительная изоляция и неопределенность отрицательно сказались на состоянии нервной системы молодых людей, резюмировала Ищук.

Еще одной причиной тревожности специалист назвала гиперопеку со стороны родителей. Такое воспитание мешает нормальному развитию ребенка и ограничивает его самостоятельность, из-за чего у детей развивается страх перед принятием решений, подчеркнула психолог.