Психолог Иншина сообщила, что генетика объясняет предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой буллинга

Исследователи европейского проекта CAPE изучили около тысячи семей, чтобы проанализировать связь между детскими травмами и проблемами во взрослой жизни. Они пришли к выводу, что эта связь обусловлена не столько травмой, сколько генами. Один и тот же ген может сделать ребенка жертвой буллинга, а взрослого — склонным к депрессии. Таким образом, человек рождается с определенной реакцией на разный опыт.

Наследственность влияет и на агрессию. Процент генетической агрессии варьируется от 44 до 72%, причем у мужчин этот показатель выше. Если близнец проявляет агрессию, то с высокой долей вероятности она проявится и у брата, даже если они росли в разных семьях.

Иншина подчеркивает, что буллинг оставляет глубокие психологические следы: «Ко мне приходят взрослые люди. Успешные. Красивые. И говорят: „Я до сих пор не могу забыть, как в пятом классе надо мной смеялись“. Буллинг — не школьная драма. Это то, что формирует ценности, установки, способность доверять на годы вперед».