Психолог Иншина призвала установить жесткий график отхода ко сну в случае бессонницы

Проблема бессонницы затрагивает миллионы людей по всему миру, превращая ночной отдых в борьбу с собственным сознанием. Клинический психолог Лидия Иншина поделилась с RuNews24.ru эффективными методами борьбы с бессонницей, предлагая пошаговую стратегию восстановления полноценного сна.

Она подчеркивает, что бессонница — это не просто недостаток отдыха, а состояние повышенной бдительности ума, вызванное травмирующими переживаниями или стрессовыми ситуациями. Главная задача — научить мозг расслабляться и отключаться от непрерывного потока мыслей.

Первым этапом стратегии является установка жесткого графика отхода ко сну и пробуждения, соблюдение которого формирует устойчивый циркадный ритм. Исключительно кровать должна ассоциироваться со сном, без отвлекающих гаджетов и рабочих занятий.

Далее Иншина советует внимательно относиться к выбору продуктов питания и напитков перед сном, избегая кофеина, никотина и алкоголя, которые мешают погружению в глубокий сон. Физическая активность и плотная еда накануне сна тоже негативно сказываются на качестве отдыха.

Подготовка спальни включает создание оптимальных условий: темноту, тишину и прохладную температуру воздуха. Дополнительные аксессуары, такие как маски для глаз и беруши, обеспечивают дополнительную защиту от раздражителей.

Основное правило при наступлении бессонницы — позволить себе расслабиться и спокойно проанализировать состояние. Если мысли продолжают кружиться в голове, психолог рекомендует применять методы диалектико-поведенческой терапии, позволяющие перевести сознание в спокойное русло.