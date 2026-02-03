Психолог Иншина призвала родителей избегать попыток силой вывести ребенка из состояния изоляции

Клинический психолог Лидия Иншина в разговоре с RuNews24.ru подчеркнула, что родители должны воспринимать замкнутость ребенка не как проблему, подлежащую немедленному решению, а как сигнал, нуждающийся в понимании. Когда ребенок замыкается в себе, создает барьеры для общения и предпочитает проводить большую часть времени в одиночестве, это зачастую связано с переживаниями и внутренними тревогами.

Родителям рекомендуется избегать попыток силой вывести ребенка из состояния изоляции, поскольку такое поведение может привести к обратному эффекту. Важно сначала разобраться в причинах подобного поведения, внимательно наблюдая за изменениями в поведении и настроении подростка.

Причины замкнутости могут быть разнообразными, включая страх социальной оценки, усталость от интенсивных нагрузок в школе и кружках, ощущение ненужности собственных эмоций и переживаний, а также желание соответствовать завышенным родительским ожиданиям. Родителям предлагается подходить к процессу взаимодействия с ребенком терпеливо и уважительно, стараясь создавать благоприятные условия для открытого общения и взаимопонимания.