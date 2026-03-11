Психолог Иншина посоветовала задавать детализированные вопросы для распознавания лжи

Клинический психолог Лидия Иншина в комментарии для RuNews24.ru поделилась системой распознавания лжи. Она подчеркнула, что определить альтруиста или эгоиста по выражению лица невозможно, ведь истинные намерения человека лучше всего видны через его поступки.

Специалист предложила систему из семи шагов для определения лжи. В первую очередь необходимо запомнить «базовую линию», задавая нейтральные вопросы. Важно наблюдать за ногами, так как они врут меньше всего.

Кроме того, эксперт посоветовала улавливать микровыражения лица и анализировать речь. Еще один важный шаг — поиск несоответствий между словами и жестами. Также следует задавать детализированные вопросы, которые могут поставить лгуна в тупик.