Психолог Иншина отметила, что личная продуктивность достигается через умную перестройку подхода и создание ритма

Повседневная однообразная деятельность негативно сказывается на работоспособности и успехе в карьере и личной жизни. Клинический психолог с 20-летним стажем Лидия Иншина в беседе с RuNews24.ru поделилась стратегиями, которые помогут справиться с монотонностью и превратить ее в инструмент для повышения личной эффективности.

По словам эксперта, монотония — это состояние, когда из-за однообразия снижается общий уровень бодрствования коры головного мозга. Чтобы преодолеть это состояние, нужно разработать стратегию перенастройки.

Перестройка архитектуры задачи. — Создайте смысловые модули. Например, вместо «вношу 100 строк в таблицу» думайте о том, что вы «формируете базу для важного отчета к пятнице». — Внедрите четкий ритм, разбив работу на короткие изолированные спринты. Техника «Помодоро» (25 минут работы и 5 минут отдыха) помогает создать искусственные «горки» для мозга и не дает ему скатиться в скуку.

Управление биохимией скуки. — Микронаграды: после завершения блока из пяти «Помодоро» позвольте себе что-то приятное, например, дольку темного шоколада или пять минут на любимый блог. — Физический «сброс»: каждый час делайте небольшой перерыв, чтобы потянуться, пройтись или сделать несколько приседаний.

Создание экосистемы для концентрации. — Цифровой карантин: отключите уведомления социальных сетей и мессенджеров на время рабочих интервалов. — Правильный звуковой фон: подберите заранее инструментальную музыку, записи природы или белый шум, чтобы нейтрализовать внешний хаос и помочь фокусироваться.

Игра в исследователя. — Включите внутреннего аналитика: ищите в процессе скрытые паттерны и возможности для микрооптимизации. — Соревнуйтесь с собой: аккуратно, не в ущерб качеству, попробуйте побить свой вчерашний рекорд по скорости или объему.

Поиск своего «зачем». — Спросите себя: «Что или кто зависит от результата этой работы?». Осознание своей роли в большом процессе придает работе смысл.

«Монотонность — вызов не силе воли, а гибкости ума», — отмечает Иншина.

Продуктивность достигается через умную перестройку подхода, создание ритма, управление внутренней «химией», защиту фокуса, интеллектуальную игру и подключение к большому смыслу.