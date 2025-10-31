Психолог Иневская связала частые осенние расставания со снижением уровня серотонина

Осенняя погода с дождями и сокращением светового дня не только ухудшает настроение, но и влияет на отношения между людьми. Психолог Олеся Иневская в беседе с « ФедералПресс » объяснила, почему именно в это время года многие пары расстаются.

По словам специалиста, сокращение светового дня и ухудшение погоды могут привести к снижению уровня серотонина и общему спаду настроения.

«Осенняя пора приносит с собой психологические изменения, которые могут способствовать разрыву отношений», — отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что дефицит солнечного света осенью и зимой провоцирует биохимические изменения в мозге, а это может усиливать депрессивные настроения и влиять на ослабление привязанности. Партнеры становятся менее терпимыми, более апатичными или раздражительными.