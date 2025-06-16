Психолог Иневская посоветовала жертвам мошенников «не застревать в вине»

Мошенничество не ограничивается материальной потерей, оно серьезно подрывает веру в собственную рассудительность и безопасность мира. Об этом сообщила психолог Олеся Иневская в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, сразу после обмана человек сталкивается с эмоциональными встрясками: злость на себя, чувство тревоги, стыда и бессилия.

«Вина и стыд — самые частые и тяжелые спутники, они рождаются из иррациональной веры в то, что „умный человек не попался бы“. Мозг предпочитает обвинять себя», — пояснила специалист.

Как отметила Иневская, процесс восстановления после мошенничества занимает от нескольких недель до пары месяцев. Длительность зависит от наличия поддержки, личных ресурсов и готовности работать над самооценкой.

Ключевыми этапами психолог назвала контакт с другими людьми и способность признавать уязвимость. Она посоветовала «не застревать в вине»: ответственность всегда несет обманщик. Ошибки — это не повод для стыда, а полезный опыт, добавила эксперт.