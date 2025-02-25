Психолог Иневская: эмоциональная измена нередко связана с идеализацией друга противоположного пола

Эмоциональная измена подразумевает сильное чувство привязанности к друзьям противоположного пола без физического контакта. Такое взаимодействие выходит за рамки простого дружеского общения, когда человек делится мыслями и чувствами, которые скрываются даже от супруга, рассказала психолог Олеся Иневская в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, ментальная измена часто сопровождается идеализацией друга. Человек наделяет его чертами, которых, по его мнению, не хватает его партнеру. Однако это заблуждение: если такие отношения превратились бы в роман, велика вероятность возникновения аналогичных проблем, предупредила эксперт.

Она также заявила, что эмоциональная измена — это начало конца отношений. Данный опыт может разрушительно воздействовать на обе стороны: партнер утрачивает доверие, а друг оказывается в уязвимом положении, испытывая чувства, которые могут остаться безответными, добавил aif.ru.

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