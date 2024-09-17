Психолог Ильичева: упражнение «Светофор доверия» поможет объяснить ребенку правила безопасного общения

С дошкольного возраста детям нужно рассказывать о правилах безопасного общения. В этом поможет упражнение «Светофор доверия», рассказала психолог Екатерина Ильичева в беседе « Известиями ».

По ее словам, необходимо разместить на листе бумаги три больших круга красного, желтого и зеленого цветов.

«Поговорите с ребенком о том, что есть близкие и родные люди, <…> с которыми может быть безопасно. Приклейте их фотографии в зеленый круг безопасности», — добавила эксперт.

В желтый круг, отметила психолог, следует поместить фото знакомых: учителей, воспитателей, соседей и друзей родителей. А вот в красной зоне должны оказаться фотографии незнакомцев из журнала.