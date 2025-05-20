Психолог Ильичева призвала родителей не показывать детям свои страхи перед ЕГЭ

Учебный год близится к концу, и напряжение у школьников достигает пика. Как родители могут помочь ребенку справиться с волнением перед ОГЭ и ЕГЭ, рассказала психолог Екатерина Ильичева в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист посоветовала взрослым не показывать свои страхи и сомнения. Несмотря на оправданность тревоги, стоит держать себя в руках, ведь открытые переживания легко передаются другим членам семьи.

«Проводите больше позитивного времени с ребенком — разговаривайте, находите маленькие радости, вспомните об успехах, напоминайте, что вы его любите и гордитесь», — добавила психолог.

Она также рекомендовала составить «маршрут неудачи». Если ребенок постоянно переживает, что у него не получится набрать нужные баллы, необходимо помочь ему сбросить груз ответственности. Ильичева предложила продумать сценарий на такой случай.

По словам эксперта, полезными считаются регулярные прогулки. Полчаса перед сном — хороший вариант, чтобы проветрить голову и расслабиться.