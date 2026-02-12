Психолог Ильичева предупредила, что гиперопека и сравнение с другими детьми запускают у ребенка хронический стресс

Детский психолог Екатерина Ильичева рассказала KP.RU , как родителям понять, что их поведение может быть травмирующим для ребенка.

По словам эксперта, абьюз не всегда проявляется в виде физического насилия или криков. Гораздо чаще встречаются скрытые формы психологического давления, которые подрывают психическое здоровье ребенка и влияют на формирование его личности.

Среди таких форм — эмоциональное отвержение, газлайтинг, гиперопека, сравнение с другими детьми, условная любовь, вербальная агрессия и проекция родительских проблем на ребенка.

«Нейропсихологически такие паттерны поведения запускают в организме ребенка хронический стресс», — объяснила Ильичева.

Это влияет на психологические механизмы, формируя тревожный тип привязанности и снижая способность к эмпатии и саморегуляции. В долгосрочной перспективе это может привести к низкой самооценке, трудностям в построении отношений, повышенной тревожности или агрессии, а также проблемам с обучением.

Чтобы избежать подобных последствий, родителям необходимо осознавать свои реакции, использовать «я-высказывания» вместо обвинений, уважать границы ребенка, извиняться, если были неправы, а также искать альтернативные способы влияния и работать со своими травмами.

Если родители замечают у ребенка внезапные изменения в поведении, регресс в развитии или жалобы на здоровье без медицинских причин, следует обратиться за помощью к детскому психологу или нейропсихологу.