Психолог Ильичева отнесла дисграфию и дислексию к неочевидным причинам неуспеваемости в школе

Многие дети часто теряют интерес к учебе и домашним заданиям, и это не всегда связано с ленью. Детский психолог Екатерина Ильичева в интервью «Известиям» рассказала, как правильно вести себя родителям в такой ситуации.

По словам специалиста, в начальной школе ключевой фактор — адаптация к новым правилам поведения и взаимодействию в коллективе. В первом классе дети тратят много сил на привыкание к роли ученика, поэтому не стоит требовать идеального выполнения заданий.

Ильичева рекомендует давать ребенку право на ошибку и постепенно передавать ему ответственность за самостоятельные действия, например, за сбор портфеля. Если ребенок боится делать уроки без родителей, стоит поработать над его уверенностью в себе с детским психологом.

Психолог отмечает, что отсутствие дружеских связей в классе или ситуация буллинга могут серьезно осложнить учебный процесс. Родителям необходимо поддерживать доверительный контакт с ребенком и помогать вырабатывать стратегии поведения в разных ситуациях.

К неочевидным причинам неуспеваемости относятся дисграфия и дислексия — нарушения процессов чтения и письма, связанные с особенностями работы мозга. Если к концу второго класса ребенок не освоил эти навыки, потребуется помощь нейропсихолога и логопеда.