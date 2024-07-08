Психолог Игонина: краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение, чем длительные

Мини-путешествия намного лучше поднимают настроение, чем длительные поездки. Это происходит за счет спонтанности, рассказала психолог Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, располагая весьма ограниченным временем, человек не захочет терять его понапрасну. К тому же, сборы за город проходят легче, без переживаний и волнений, а с настроем получить удовольствие в поездке ощутимо больше.

Путешествия на длительные расстояния требуют долгой подготовки. С мини-поездками дела обстоят гораздо проще, отметила Игонина.

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