Психолог Игонина: краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение, чем длительные

Мини-путешествия намного лучше поднимают настроение, чем длительные поездки. Это происходит за счет спонтанности, рассказала психолог Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, располагая весьма ограниченным временем, человек не захочет терять его понапрасну. К тому же, сборы за город проходят легче, без переживаний и волнений, а с настроем получить удовольствие в поездке ощутимо больше.
Путешествия на длительные расстояния требуют долгой подготовки. С мини-поездками дела обстоят гораздо проще, отметила Игонина.