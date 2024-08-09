Психолог Игонина: чтение образует новые нейронные связи в мозге

Регулярное чтение способно продлить молодость и в целом жизнь. Оно способствует сохранению прежних и образованию новых нейронных связей в мозге, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

По ее словам, такие связи обеспечивают длительную и успешную работу мозга. Также регулярное чтение книг пополняет багаж знаний, расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас. Все книголюбы умеют четко формулировать свои мысли.

Художественная литература развивает в человеке коммуникативные навыки, эмпатию, эмоциональный интеллект, отметила Игонина.

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