Психолог Игонина: чтение образует новые нейронные связи в мозге
Регулярное чтение способно продлить молодость и в целом жизнь. Оно способствует сохранению прежних и образованию новых нейронных связей в мозге, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.
По ее словам, такие связи обеспечивают длительную и успешную работу мозга. Также регулярное чтение книг пополняет багаж знаний, расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас. Все книголюбы умеют четко формулировать свои мысли.
Художественная литература развивает в человеке коммуникативные навыки, эмпатию, эмоциональный интеллект, отметила Игонина.