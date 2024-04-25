Психолог Игонина: чрезмерная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери | 360°

25 апреля 2024, 10:49
Психолог Игонина: чрезмерная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери
Мамам взрослых дочек стоит помнить о соблюдении личных границ. Чрезмерная любовь будет только мешать личностному росту дочери, сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, многие мамы вряд ли способны выслушивать от ребенка самое сокровенное и не вмешаться. Исключительно ради блага ребенка родитель попытается требовать выбора «нужной» профессии и «правильных» молодых людей, это только помешает личностному развитию.
Реклама
В отношениях с уже взрослыми детьми психолог посоветовала не давать непрошенных советов и принимать ребенка таким, какой он есть.
Психология
Реклама
Реклама