Психолог Игонина: чрезмерная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери | 360°

Общество 25 апреля 2024, 10:49 Психолог Игонина: чрезмерная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери

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Мамам взрослых дочек стоит помнить о соблюдении личных границ. Чрезмерная любовь будет только мешать личностному росту дочери, сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, многие мамы вряд ли способны выслушивать от ребенка самое сокровенное и не вмешаться. Исключительно ради блага ребенка родитель попытается требовать выбора «нужной» профессии и «правильных» молодых людей, это только помешает личностному развитию.

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В отношениях с уже взрослыми детьми психолог посоветовала не давать непрошенных советов и принимать ребенка таким, какой он есть.