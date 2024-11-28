Психолог Хрущева: новые штрафы не помогут решить проблему обращения с животными

Совет Федерации одобрил закон, предполагающий административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей. В беседе с Life свое мнение по этому поводу высказала клинический психолог Татьяна Хрущева.

По ее словам, подобные меры не помогут решить проблему ответственного обращения с питомцами.

«Это нужно растить с детского садика, с рождения, когда мама говорит своему ребенку, что нельзя обижать кого-то, что это наши братья меньшие. С ними нужно обращаться так же, как и с нами», — пояснила эксперт.

Ужесточение наказания, добавила психолог, способно спровоцировать появление негативных эмоций. Злость и раздражение хозяина могут только усугубить отношения с животным, отметила Хрущева.