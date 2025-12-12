Психолог Хорс заявил, что конфликты в семье подготовят ребенка к реальной жизни

Кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире радиостанции « Говорит Москва » заявил, что ссоры в семье способны подготовить ребенка к реальной жизни.

Специалист призвал не бояться начинать конфликты с детьми, ведь такие ситуации могут быть полезными.

«Часть психологов навязывают мнение, что с детьми можно прожить без конфликтов, без травм для детей. Дорогие родители, без ссор не получится», — отметил эксперт.

По его словам, выяснение отношений важно для обучения взаимодействию с обществом. Если дети не научатся справляться с конфликтами, они могут столкнуться с трудностями в реальной жизни.