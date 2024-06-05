Психолог Хорс: важным шагом на пути к похудению является принятие своего лишнего веса

Важным шагом на пути к похудению является принятие своих лишних килограммов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал практикующий психолог Михаил Хорс. По его словам, сперва человеку необходимо избавиться от связанных с ними отрицательных эмоций.

Когда отрицательные эмоции перестают нагружать нервную систему, она становится более ресурсной, и этот ресурс можно инвестировать в занятия спортом.

«Снизить интенсивность отрицательных эмоций можно, только поняв, что они не являются следствием обстоятельств жизни, например, лишнего веса», — сообщил Хорс.

Психолог напомнил, что все самые красивые тела в мире — это результат постоянного и упорного труда.

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте