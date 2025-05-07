О стрессе часто говорят как о чем-то негативном, его воздействие на здоровье вызывает тревогу. Избежать эмоционального напряжения невозможно, но превратить его в мотивирующую силу вполне реально, заявил кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт указал на ошибку восприятия эмоционального стресса как следствия внешних событий. Он объяснил, что ощущения, которые вызывают стресс, являются результатом отношения человека к событиям. Изменение этого отношения позволяет выйти из неприятного состояния, передает «ФедералПресс».

«Стресс — это норма жизни. Даже дистресс — это тоже нормально. Без этого никак», — заявил специалист.

Хорс посоветовал научиться вовремя распознавать проявления психологического напряжения и грамотно реагировать, адаптируясь путем изменения мыслей и привычек.