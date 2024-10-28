Психолог Хорс: слишком ответственный подход к работе приводит к эмоциональному выгоранию

Шестидневная рабочая неделя не станет причиной выгорания у тех людей, кто любит свою работу. Об этом заявил главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с RT .

По его мнению, усталость от работы делится на два типа — эмоциональная и физическая. Последнюю можно решить прогулкой на свежем воздухе, качественным отдыхом, правильным питанием и хорошим сном. Пользу также окажет умеренная физическая активность.

Причиной эмоционального выгорания зачастую становится слишком ответственный подход к выполнению своих должностных обязанностей. Чаще всего от этого страдают руководители, бизнесмены и медики, резюмировал Хорс.