Психолог Хорс: слишком ответственный подход к работе приводит к эмоциональному выгоранию

Шестидневная рабочая неделя не станет причиной выгорания у тех людей, кто любит свою работу. Об этом заявил главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с RT.
По его мнению, усталость от работы делится на два типа — эмоциональная и физическая. Последнюю можно решить прогулкой на свежем воздухе, качественным отдыхом, правильным питанием и хорошим сном. Пользу также окажет умеренная физическая активность.
Причиной эмоционального выгорания зачастую становится слишком ответственный подход к выполнению своих должностных обязанностей. Чаще всего от этого страдают руководители, бизнесмены и медики, резюмировал Хорс.
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