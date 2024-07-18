Психолог Хорс рассказал, что под влияние телефонных мошенников обычно попадают две крайности людей

Жертвами телефонных мошенников обычно становятся две крайности людей. Об этом изданию kp.ru рассказал практикующий психолог Михаил Хорс.

Чаще всего обмануть получается тех, кто крайне уверен в себе. Такие люди свято верят, что они на уловки аферистов не попадутся никогда.

«Во-вторых, — те, кто, наоборот, всего боится, крайне неуверенные в себе граждане. А вот „серединка“ — защищенная: человек сомневается, знает, что звонок может быть разводкой», — добавил специалист.

Чтобы не стать жертвой обмана, психолог рекомендует не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров.