Психолог Хорс призвал применять тактику обучения Советского Союза и не экспериментировать

Практикующий психолог и писатель Михаил Хорс высказал в беседе с радиостанцией Sputnik мнение, что чрезмерное упрощение потребления информации вредит способности человека к обучению и достижению жизненных целей.

По словам эксперта, современная молодежь страдает от депрессии из-за того, что в детстве и юности под них слишком сильно подстраивались, а в реальной жизни такой подход не работает.

«Им мамы, папы обещали, что у них обязательно все получится, что они самые лучшие на свете, самые талантливые, а в реальном мире конкуренты появляются», — объяснил специалист.

Психолог считает, что стоит вернуться к тактике обучения, использовавшейся в Советском Союзе, и отказаться от экспериментов с методиками образования. Как отметил Хорс, исследования показывают: дети, получившие образование в школах с жесткой дисциплиной и традиционными методами обучения, лучше подготовлены к взрослой жизни и учебе в институте.