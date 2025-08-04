Психолог Хорс отметил, что несовпадение ожиданий от отпуска и реальности приводит к стрессу и усталости

Многие люди после отпуска чувствуют себя уставшими и говорят, что им нужен еще один отпуск. Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс в интервью ОСН объяснил, почему так происходит.

По словам эксперта, причиной усталости может быть ощущение, что отдых прошел не так, как ожидалось. Человек переживает из-за несовпадения ожиданий и реальности, что приводит к истощению внутренних ресурсов вместо их восполнения.

Психолог подчеркнул, что жизненные обстоятельства не всегда являются объективной причиной для переживаний. Эмоциональное напряжение возникает из-за отношения человека к обстоятельствам и его убеждений. Если человек считает, что отпуск не обязан быть идеальным, он не будет переживать из-за усталости после отдыха.

Хорс заметил, что ожидание идеального отпуска и несовпадение реальности с ожиданиями рождают у человека стресс. Чтобы нормально отдохнуть, нужно отпустить ожидания и наслаждаться настоящим.