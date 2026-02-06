Психолог Хорс отметил, что хобби облегчает жизнь, но не является обязательным условием для счастья

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал Общественной Службе Новостей , что хобби помогает бороться с негативными эмоциями и стрессом, которые возникают в других сферах жизни. Однако он подчеркнул, что наличие хобби не является обязательным условием для счастья.

Хорс отметил, что увлечение чем-либо приносит прилив сил и расслабление, поскольку позволяет отвлечься от повседневных забот.

«Яркий интерес и вовлеченность в какое-то хобби очень позитивно сказываются на нервной системе», — говорит он.

Психолог указал, что не всегда удается легко найти хобби: некоторым людям сложно отыскать подходящее занятие, а у других нет на это времени и сил. Он отметил, что постоянное стремление найти хобби может привести к самокритике и стрессу, если человек не может найти подходящее увлечение.

Хорс также подчеркнул, что в некоторых случаях увлечение может стать способом избежать решения проблем в семье или на работе. По его словам, работа со стрессом начинается с изменения отношения к его источнику, а не с устранения симптомов через отвлечение.