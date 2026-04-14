Психолог Хорс объяснил, что синдром отложенной жизни может возникать из-за страха разочарования

Синдром отложенной жизни проявляется, когда человек считает свое текущее положение временным и ждет некоего события, после которого начнется «настоящая жизнь». Он может долгое время оставаться на месте, не пытаясь что-либо изменить, поскольку происходящее воспринимается как подготовка к будущему. Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал Общественной Службе Новостей , что фундаментом для синдрома отложенной жизни становятся страх разочарования и отчасти биохимия.

По его словам, человек с такой проблемой может подсознательно бояться, что реальное будущее не совпадет с воображаемым, поэтому он его и откладывает.

«Я думаю, что люди откладывают какие-то значимые для себя события на потом, потому что они боятся, что если они все-таки это сделают и что-то получат, им не будет так хорошо, как они бы того хотели, они не будут настолько же счастливы, как в своих фантазиях», — сказал Михаил Хорс.

Психолог отметил, что избавление от синдрома отложенной жизни требует отказа от убеждения, что удовольствие в жизни всегда должно быть «на всю катушку». Взрослым людям важно понять, что разочарование от каких-то своих целей не является чем-то плохим и что в процессе жизни многое может поменяться.

Михаил Хорс также добавил, что на откладывание будущего могут повлиять и биохимические процессы в головном мозге. Дофамин активизируется не только при переживании удовольствия, но и при его предвкушении. Человек, пребывая в мечтах и фантазиях, уже получает часть удовольствия на биохимическом уровне, что демотивирует его.