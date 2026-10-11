Психолог Хорс объяснил, что нелюбовь школьников к отдельным предметам связана с трудностями в учебе

Неприязнь ребенка к школьному предмету чаще возникает из-за трудностей в учебе, а не наоборот. Об этом RT сообщил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По словам специалиста, взрослые часто ошибочно полагают, что школьник плохо учится из-за отсутствия интереса. Однако регулярное непонимание темы, ошибки и страх получить плохую оценку делают уроки источником неприятных переживаний, из-за чего дети начинают избегать занятий.

«Те предметы, которые даются труднее, они их не любят, не наоборот», — подчеркнул Хорс.

Психолог посоветовал родителям и учителям выяснять точную причину затруднений — от пропущенной темы до конфликта в классе. По его словам, важно поддерживать ученика на раннем этапе, разбивать материал на небольшие задачи и создавать для него ситуации успеха.