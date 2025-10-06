Психолог Хорс назвал нецензурную брань признаком психопатии

Психолог Михаил Хорс в разговоре с aif.ru отметил, что использование нецензурной лексики в неподходящей среде может свидетельствовать о наличии психопатических черт. Он отмечает, что такие люди являются «социофобами с пониженным уровнем эмпатии» и не заботятся о чувствах окружающих.

Специалист подчеркнул, что для них свойственен «высокий уровень эгоизма, вплоть до самолюбования, презрение к социальным нормам». Это все признаки психопатической личности и социофобии, написало ИА НСН.

По мнению Хорса, человек, обладающий эмпатией, в такой ситуации, наоборот, постарается исправиться и перестанет использовать ненормативную лексику.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что матерящиеся россияне «обливают себя грязью».