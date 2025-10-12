Психолог Хорс назвал мифом заявление о том, что работа всегда должна приносить удовольствие

Практикующий психолог, писатель и телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru опроверг миф о том, что работа должна быть исключительно источником удовольствия и вдохновения.

«Существует ложное убеждение, что работа всегда должна приносить удовольствие и воодушевлять. Наслушаются коучей и недопсихологов, которые говорят, что если найдешь дело по душе, тебе больше никогда не придется работать. А такого дела может и не быть. А если есть, то его нужно искать, и человек бегает с места на место и его ищет», — отметил специалист.

Хорс подчеркнул, что даже любимая работа может приносить конфликты и рутинную усталость. Кроме того, высокооплачиваемая должность не всегда совпадает с делом по душе.