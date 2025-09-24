Психолог Хоботова заявила, что в первом классе однозначно нужно делать уроки с ребенком

Психолог-психотерапевт, руководитель сети центров помощи трудным подросткам Анна Хоботова рассказала, до какого возраста необходимо помогать детям с домашними заданиями. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По мнению эксперта, в первом классе ребенку однозначно необходима помощь взрослых. Во втором классе также желательно заниматься совместно, но начиная со второй-третьей четверти стоит постепенно давать ученику больше самостоятельности, при этом проверяя результат.

«Те предметы, которые даются с трудом, с большей сложностью, лучше выполнять вместе», — отметила специалист.

Как пояснила психолог, ответственность начинается с учебы, домашних обязанностей и графика дня. Если родители до пятого-седьмого класса продолжают выполнять задания вместе с ребенком, данное качество у него не формируется.