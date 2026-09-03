Психолог Хныкина объяснила недолговечность школьной дружбы

Школьные друзья часто расходятся после выпуска, поскольку такие отношения возникают по территориальному принципу, а затем люди выбирают разные пути развития. Об этом психолог Анна Хныкина рассказала Авторадио .

Опрос KP.RU показал, что почти 40% россиян после окончания школы перестали общаться с одноклассниками. Еще треть поддерживает контакт хотя бы с некоторыми бывшими одноклассниками, а 23% встретили в школе лучшего друга.

Хныкина пояснила, что школьная дружба обычно складывается между детьми из одного двора или класса. Дальнейшее общение зависит от того, развиваются ли люди в одном направлении и в схожем темпе.

По ее словам, в вузе люди попадают в среду, которую выбирают по интересам. Поэтому студенческие знакомства могут быть более устойчивыми.

Некоторые участники опроса также сообщили, что встретили в школе не только друзей, но и будущих супругов.