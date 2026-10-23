Психолог Хныкина объяснила, что жесткий запрет гаджетов вызывает лишь негативную реакцию у детей

Простое лишение смартфонов вызывает у детей злость и обиду, поэтому родителям важно предлагать эмоциональную альтернативу и заранее договариваться о правилах. Об этом «Авторадио» рассказала психолог Анна Хныкина.

Специалист отметила, что жесткий запрет не решит проблему зависимости, а лишь вызовет негативную реакцию. По ее словам, взрослым необходимо объяснять вред непрерывного экранного времени и вовлекать ребенка в интересную для него совместную деятельность, а не принуждать к формальному досугу.

Кроме того, эксперт рекомендовала заранее устанавливать четкие временные рамки использования устройств.