Бытовые дела помогают снять напряжение 65% опрошенных россиян, сообщило Авторадио . В способность домашних дел помочь переключиться верят 47% респондентов, остальные 53% не уверены в таком эффекте.

Бытовые задачи действуют на психику как медитация, заявила психолог Анна Хныкина. По ее словам, рутинные дела с монотонными повторяющимися движениями помогают переключить внимание с переживаний на физическую активность.

«Рутинные дела, которые включают в себя монотонные действия, повторяющиеся, очень похожи по способу воздействия на психику, на медитацию», — сказала она.

Психика устроена так, что человек либо думает, либо чувствует, либо что-то делает. Активное дело с повторениями помогает отвлечься от стресса, утраты или расставания.

Опрос показал, что после уборки россияне чаще всего занимаются садоводством и озеленением квартиры (38%), а также небольшими ремонтными работами своими руками (36%).