Психолог Хищенко: различные челленджи станут отличной мотивацией для школьников

Родителям важно настроить ребенка на учебный год и придумать для него мотивацию. В этом помогут различные челленджи, рассказала бизнес-тренер, психолог Анастасия Хищенко в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, к каждому ребенку необходимо найти свой подход. Например, с подростком можно провести такой челлендж: ребенок получает 10 пятерок, а родители 20 дней занимаются спортом. Это и объединяет, и решает общие задачи.

Некоторые родители мотивируют детей деньгами. Но такой способ лучше не практиковать, отметила Хищенко.