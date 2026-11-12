Психолог Хелемеля посоветовала делать паузу перед покупкой в распродажу

Клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля рассказала, как не поддаться импульсивным покупкам в распродажи. Об этом она сообщила «Известиям» .

Периодически радовать себя покупками нормально, но проблемы начинаются, когда маркетплейсы становятся основным способом борьбы с тревогой, скукой или обидой. Такое поведение перерастает в импульсивные покупки, которые приносят лишь кратковременное облегчение, а затем сменяются чувством вины и финансовыми трудностями.

Эксперт Хелемеля советует не ругать себя, а разобраться в причинах. Перед покупкой стоит сделать паузу и честно ответить, действительно ли нужна вещь и какую задачу она решит. Важно задуматься, купили бы вы товар без скидки — если интерес только в цене, привлекает не вещь, а ощущение выгоды. Также нужно оценить бюджет и представить, какие эмоции покупка вызовет через неделю.

Чтобы отличить реальную скидку от уловки, психолог рекомендует проверять историю цен через специальные сервисы и сравнивать предложения разных продавцов. Если магазин постоянно заявляет о распродажах, акционная цена может быть его обычным ценником. Если желание покупать возникает регулярно на фоне тревоги, стоит обратиться за помощью к специалисту.