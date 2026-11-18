Вера в приметы связана с попыткой мозга справиться с тревогой и неопределенностью, а не с мистикой. Об этом сайту «Известия» сообщила клинический психолог Анастасия Хелемеля.

В условиях стресса у людей возникает магическое мышление — склонность находить ложные связи между случайными событиями. Такое поведение дает иллюзию контроля. Веру в суеверия также поддерживает ошибка подтверждения, когда человек запоминает только совпадения с негативным исходом.

Психолог отметила, что привычные ритуалы безопасны, пока не начинают ограничивать повседневную жизнь. Если отказ от них вызывает сильный страх и вынуждает менять привычки, подобное поведение может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство. В таких случаях специалист рекомендовала осознать истинную причину тревоги и постепенно отказываться от защитных действий.