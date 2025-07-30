Психолог Хелемеля объяснила, что женщины любят путешествия на поездах за предсказуемость

Согласно данным компании «РЖД — Цифровые пассажирские решения», летом 2025 года большинство пассажиров поездов составляли женщины. Именно представительницы прекрасного пола часто выступают организаторами семейного отдыха, сообщила психолог Анастасия Хелемеля в беседе с « Известиями ».

По ее словам, женщины выбирают такой способ передвижения за его предсказуемость и надежность.

«Поезд воспринимается как предсказуемый, надежный и часто более бюджетный вариант, особенно при перевозке семьи или багажа», — пояснила специалист.

Как отметил психолог, при путешествиях с детьми или в одиночку женщины высоко ценят относительную безопасность в купе, свободу передвижения по вагону, а также наличие туалета и питьевой воды.