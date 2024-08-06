Психолог Харитонова рассказала, что шопоголизм в некоторой степени похож на игроманию

Шопоголизм в некоторой степени похож на игроманию. Чтобы избавиться от этих зависимостей, следует приложить большие усилия, рассказала РИАМО психолог Юлия Харитонова.

Человеку, у которого есть постоянное желание что-нибудь купить, лучше использовать наличные, а также время от времени анализировать траты.

«Необходимо следить, куда уходят деньги и анализировать траты, а еще снимать в банкомате только ту сумму, которая требуется для покупки», — процитировал сайт kp.ru эксперта.

Психолог также призвала шопоголиков не стесняться обращаться за помощью к родным и друзьям, чтобы те помогали контролировать траты.

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