Психолог Ханжова: подведение итогов может стать отличной практикой для поддержания уверенности в себе

Для поддержания высокой самооценки и уверенности в себе важно время от времени подводить итоги дня, месяца, года. Об этом изданию РИАМО сообщила психолог Александра Ханжова.

Как пояснила эксперт, такая практика дает понимает того, что вы на своем месте и успешно справляетесь с задачами.

«Планируйте хотя бы одно приятное дело в день, которое будет радовать именно вас. Возьмите за правило: хотя бы одна маленькая радость для себя, но каждый день», — процитировал «ФедералПресс» Ханжову.

Психолог призвала направлять энергию на то, что у вас получается лучше всего, чтобы самооценка росла вверх.