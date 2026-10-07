Психолог Хандохин оценил риски тестирования школьников

Практикующий психолог Алексей Хандохин считает, что психологическое тестирование школьников может быть полезным инструментом ранней диагностики, однако при неправильной организации несет серьезные риски. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru .

Тесты помогают выявить подростков в группе риска и «профильтровать» ситуацию, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы. При этом опросы не только выявляют риски, но и расширяют осведомленность детей, которые раньше об этой теме не задумывались. По словам Алексея Хандохина, информирование через тесты увеличивает шансы на предотвращение рисков.

Тестирование проводится на добровольной основе с согласия родителей для школьников до 15 лет. Анкетирование обезличено: каждому ученику присваивается код, а результаты недоступны для учителей или одноклассников.