Психолог Хандохин объяснил, почему к концу года кажется, что год прошел зря

В ноябре многие начинают подводить итоги года и замечают прежде всего то, что не получилось. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказал психолог Алексей Хандохин.

На оценку прожитого года влияет осеннее настроение, которое портится из-за хмурой погоды и короткого светового дня, сообщил психолог Хандохин. При пессимистичном настрое люди склонны обесценивать свою жизнь, обращая больше внимания на ошибки.

«Разочарование чаще всего нас демотивирует что-то делать дальше», — добавил он.

Еще одна причина недовольства — сравнение с другими в соцсетях, где транслируется «успешный успех». По словам психолога, это смещает фокус с того, что действительно важно. Специалист советует обращать внимание на собственные результаты и не оценивать год только по неудачам. Если ожидания не оправдались, стоит подумать, какие действия предпринять дальше, а не воспринимать это как окончательное поражение.