Психолог Хамиков: разделение обязанностей поможет избежать разногласий в большой семье

Конфликты и разногласия становятся частыми спутниками большой семьи. Чтобы нейтрализовать напряжение в общении с близкими, необходимо четко и открыто выражать свои чувства, сообщает сайт mk.ru со ссылкой на психолога Дениса Хамикова.

Наладить отношения и сблизить домочадцев поможет разделение бытовых обязанностей, отметил специалист в беседе с РИАМО. Посильные задания можно давать и детям. Это научит их ответственности и самостоятельности.

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